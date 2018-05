Akkoord over aanpak transmigranten aan Brussels Noordstation

Brussel - Er is een akkoord over de aanpak van de overlast door transmigranten aan Brussel Noord. Er worden extra politiemensen ingezet die de mensen met aandrang gaan vragen om er weg te gaan.

Minister van Binnenlandse Zaken Jan ­Jambon (N-VA) had de federale en lokale politiediensten maandag 48 uur de tijd gegeven om een oplossing te vinden voor de migranten aan het Noordstation. Dat akkoord is er nu en het heeft de zegen van de betrokken burgemeesters, waaronder Bernard Clerfayt (DéFI) van Schaarbeek.

Veel details zijn er nog niet, maar zeker is wel dat de politie extra manschappen zal inzetten om de overlast aan het Noordstation aan te pakken. Daarbij zal aan de transmigranten met aandrang gevraagd worden om het station te verlaten.

“De doelstellingen van de politieacties zijn nu vastgelegd: de veiligheid verhogen, de openbare orde en hygiëne in het Noordstation en omgeving waarborgen, alle vormen van overlast ontmoedigen en dit ontradend optreden volhouden”, verduidelijkt Jambon.

Middelen vrijgemaakt

Jambon: “Die punten heeft de politie omgezet in een concreet actieplan. De nodige middelen zijn daarvoor vrijgemaakt, acties zullen zich de volgende dagen en weken voordoen, onder meer met inzet van het federale reserve van de politie. We zullen het nodige doen om de veiligheid te garanderen.”

Het woord ‘razzia’ neemt echter niemand in de mond. Er klinkt dan ook al meteen kritiek op het akkoord. Zo zegt voormalig N-VA’er Hendrik Vuye dat hij veel meer had verwacht. “Dit is het akkoord van de nobele intenties. Op gecoördineerde politieacties moet een traject volgen, zoals in Frankrijk, met een administratieve procedure, een strenge straf voor illegaal verblijf en efficiënte repatriëring.”

Vuye: “De regering slaagt er niet in om een traject voor een terugkeerbeleid uit te bouwen. Straffe praat verkopen op Twitter is gemakkelijk, maar het is fake news dat verkocht wordt.”