Silvio Proto laat licht schijnen over bewogen titelstrijd: “Met Onyekuru was Anderlecht al kampioen”

De Griekse competitie is afgelopen. Silvio Proto (34) speelde een goed seizoen, maar zijn ploeg Olympiakos eindigde teleurstellend derde. De keeper volgt nu wel intensief de ontknoping van de Jupiler Pro League, want wie weet ligt zijn toekomst straks weer in België. Wij trapten vijf ballen op hem af, de doelman pareerde ze.