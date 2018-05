Uitzendkracht verliest hand: forse boete voor bedrijf

Wingene - Joris Ide nv, een van de grootste Europese producenten van dak- en gevelsystemen, is in de Brugse rechtbank schuldig bevonden aan inbreuken op de welzijnswet en nalatigheid bij een zwaar arbeidsongeval, waarbij een werknemer zijn rechterhand verloor. De rechter legde het West-Vlaamse bedrijf, dat mede-eigenaar is van RSC Anderlecht, een geldboete op van 18.000 euro, waarvan 12.000 effectief.

Op 15 juni 2015 ging uitzendkracht R.D. uit Dudzele bij Joris Ide nv in Wingene aan de slag. Aan de productielijn voor sandwichpanelen moest hij er op toezien dat zelfklevende beschermfolie correct op het plaatstaal werd aangebracht. Maar op 10 november 2015 liep het zwaar fout bij het aanbrengen van een nieuwe rol folie. De rol draaide niet goed mee en toen R.D. het euvel probeerde op te lossen werd zijn rechterhand meegetrokken onder een pletwals. Met zijn linkerhand duwde hij nog snel de noodstop in, maar het kwaad was al geschied. R.D. verloor vier vingers en de helft van zijn rechterduim.

Het onderzoek wees uit dat de bewuste machine door het bedrijf zelf geassembleerd was en niet voldeed aan de veiligheidsnormen. Zo was de pletwals onvoldoende afgeschermd. “Joris Ide nv was daar in 2005 én 2011 op gewezen maar maakte haar beloftes om het probleem aan te pakken nooit waar”, stelde de rechter woensdag. “Bovendien kon het bedrijf niet aantonen dat het slachtoffer een opleiding genoten had voor de bewuste machine. Hij had enkel een standaard bundeltje met instructies gekregen. Bij een inspectie na het ongeval werden nog tal van knellingsrisico’s vastgesteld op andere plaatsen in het bedrijf.”

De rechter was niet mals voor het bedrijf. “Hier is sprake van zeer ernstige inbreuken en een gebrek aan verantwoordelijkheidszin. De beklaagde was zeer goed op de hoogte van het probleem, maar ondernam geen actie. Pas na het ongeval nam het bedrijf gepaste maatregelen. Het slachtoffer zelf trof overigens geen enkele fout.”

Joris Ide nv had tijdens de pleidooien alle aantijgingen betwist en aangedrongen op de vrijspraak. Het bedrijf kan nog in beroep gaan. Het slachtoffer, dat blijvend voor 50 procent arbeidsongeschikt is, kreeg een voorlopige schadevergoeding van 15.000 euro toegekend.