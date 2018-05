Gekrakeel tussen CD&V en N-VA blokkeert benoemingen Bpost

De Belgische overheid verliest voorlopig drie bestuurders bij Bpost. De benoeming zit al maanden geblokkeerd door geruzie tussen CD&V en N-VA.

Een politieke poging gisterenavond om alsnog het dossier over de benoemingen bij Bpost te deblokkeren, mislukte opnieuw. Al maanden is er gekrakeel over de invulling van de bestuurszitjes. CD&V houdt vast aan de hernieuwing van Caroline Ven als bestuurder bij Bpost, N-VA, die niet vertegenwoordigd is, vindt dat ze recht heeft op een zitje.

Door het getouwtrek tussen CD&V en N-VA kon ook de benoeming van twee Franstalige bestuurders niet doorgaan. Ingevolge taalevenwichten moest er één Nederlandstalige benoeming gebeuren en twee Franstalige. Daardoor verdwijnen voorlopig naast Ven ook Laurent Levaux én Luc Lallemand uit het bestuur. Lallemand ging naar verluidt sowieso niet herbenoemd worden. Hij is de bestuurder met langste staat van dienst en kreeg van voorzitter François Cornelis gisteren een pluim.

Cornelis liet zich niet uit over de reden waarom de overheid drie bestuursposten niet invult. ‘De overheid heeft ons gevraagd om te wachten met de herbenoeming tot de volgende aandeelhoudersvergadering’, zei Cornelis.

Gekrakeel

Door het politiek gekrakeel valt de overheid terug van 5 bestuurders op 2. Dit is los van ceo Koen Van Gerven. De raad van bestuur krimpt daardoor voorlopig van 12 naar 9 personen.

Het wegvallen van de drie bestuurders komt op een zeer ongelegen moment omdat Bpost te maken heeft met grote uitdagingen. Er is de Amerikaanse overname van e-commercebedrijf Radial die niet loopt zoals verwacht, de snellere daling van de brievenpost, de problemen in het nieuwe sorteercentrum Brussel X en het hoog absenteïsme bij het personeel.

Op de aandeelhoudersvergadering waren er veel vragen over die verschillende uitdagingen. Van Gerven zei dat door de versnelde daling van de volumes van de brievenpost het distributiemodel moest herdacht worden. ‘Als je binnen 2 jaar wil klaar zijn met een aangepast model, moet je daar nu beginnen over praten’, zei hij. De vakbonden reageerden de afgelopen dagen zeer kritisch op de luchtballonnetjes van Van Gerven.

Foute overname?

Van Gerven bleef de overname van Radial verdedigen. ‘Als we de pereniteit van dit bedrijf willen veilig stellen en van Bpost een leidende e-commercegroep maken met hoofdzetel in België, moet je één tot twee nieuwe groeimotoren toevoegen’, zei hij. De daling van de brievenpost kost Bpost per jaar 90 miljoen euro omzet. ‘En bijna evenveel brutowinst want de meeste kosten zijn vast’, zei Van Gerven.

Aandeelhouders wilden weten of er fouten gemaakt waren bij de overname van Radial en of Bpost een claim gaat indienen tegen de verkopers. Wie een mea culpa verwachtte van de ceo kwam bedrogen uit. Volgens Van Gerven is Radial een sterk operationeel bedrijf en heeft het enkel een commercieel probleem. Het klantenverloop is te hoog en er moet een tandje bijgestoken worden inzake aantrekken van nieuwe klanten.

Of het een verkeerde overname was? ‘De merites van een overname meet je niet over een tijdspanne van vier maanden. Radial is nodig om Bpost een nieuwe groeimotor te geven. We verwerven er kennis mee die we later in Europa kunnen uitspelen.’