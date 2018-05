De trein, de bus of het vliegtuig: iedereen gaat staken

Het ziet er niet naar uit dat de recente golf van sociale onrust in ons land snel zal gaan liggen. Zowel bij Brussels Airlines, De Lijn als de NMBS kondigen de vakbonden stakingen aan of dreigen ze ermee om het werk neer te leggen.

Brussels Airlines

De vakbonden bij luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines roepen de piloten op om komende maandag en woensdag het werk neer te leggen. Een vergadering met de directie woensdag leverde geen vooruitgang op in het conflict rond lonen, pensioen en de balans tussen werk en privé, zo werd vernomen bij de bonden.

Ze dienden eerder al een stakingsaanzegging in, nadat de piloten een voorstel van de directie met grote meerderheid hadden verworpen. Er was staking mogelijk vanaf vrijdag 11 mei, maar de bonden hebben er naar eigen zeggen bewust voor gekozen om het verlengd weekend voor de passagiers niet te storen. Daarom start de staking pas maandag.

De stakingsdag op woensdag valt dan weer samen met de ruimere vakbondsbetoging tegen het pensioenbeleid van de regering-Michel in Brussel. Daarvoor hadden ook de onderwijsvakbonden al een stakingsaanzegging ingediend.

Opvallend: het is nog maar de tweede keer in de 16-jarige geschiedenis van Brussels Airlines. In 2013 staakten de piloten al eens een dag. Bij de luchtvaartmaatschappij werkt een 500-tal piloten.

De Lijn

Bij de openbaar vervoersmaatschappij De Lijn worden er dan weer vanaf donderdag 17 mei acties verwacht. Dat zegt de liberale vakbond, nadat eerder vandaag bekend was geraakt dat de directie alleen nog met de christelijke vakbond verder gaat onderhandelen over de aangekondigde herstructureringen.

“De keuze van de directie om besprekingen te voeren met één vakbond is zonder meer ‘opmerkelijk’ en is niet van aard om de gemoederen te bedaren, wel integendeel. Door deze houding wordt de aangekondigde staking van volgende week haast onvermijdelijk”, laat ACLVB weten in een persbericht. Samen met de socialistische vakbond ACOD .

NMBS

Bij de spoorwegen heeft de nieuwe vakbond Metisp-Protect dan weer een stakingsaanzegging ingediend. De aanzegging loopt een maand vanaf 28 mei. Volgens voorzitter Mohammed Benyaich zijn er vier actieperiodes mogelijk: 28 en 29 mei, 4 tot 6 juni, 13 tot 15 juni of 18 en19 juni.

De kleine vakbond, een afsplitsing van ACOD Spoor, gaat niet akkoord met het voorstel van de directie voor 3.600 treinbestuurders en wil het personeelstekort aankaarten. De drie grote spoorbonden gingen globaal akkoord met de voorwaarden, maar Metisp-Protect dus niet.

Hoe groot de impact van een mogelijke staking bij Metisp-Protect is, is echter niet duidelijk. De nieuwe vakbond telt maar 300 aangesloten leden op een totaal van 36.000 werknemers van NMBS, Infrabel en HR-Rail. De vakbond ontstond recentelijk als afsplitsing van ACOD Spoor. Ze stapten op omdat ze vinden dat de extreemlinkse partij PVDA (PTB) het ACOD te veel radicaliseert.