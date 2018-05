Rechter verplicht allochtone ouders die “te Westerse” dochter met riem sloegen om Nederlands te leren

Waregem - Een koppel uit Waregem is veroordeeld omdat ze hun oudste dochter (16) tot zeventien keer toe met een riem te lijf zijn gegaan. Ze vonden dat meisje zich “te Westers” gedroeg. De rechter gaf de ouders nog een kans door ze een voorwaardelijke celstraf op te leggen, maar eiste wel dat de ouders zich integreren. “Jullie dochters doen hun best om zich in België te integreren en als jullie willen dat ze hier gelukkig worden, dan moeten jullie hetzelfde doen. Leer Nederlands, praat aan de schoolpoort met andere ouders. Anders gaan jullie geïsoleerd raken.”

Drie maanden geleden, op 10 februari liep een ruzie volledig uit de hand ten huize van het gezin. De oudste van vier dochters weigerde mee op reis te gaan, uit vrees dat uitgehuwelijkt te worden in Tunesië, het thuisland van haar ouders. Het meisje vluchtte naar de politie om te melden dat ze thuis was geslagen.

“Toen de agenten ter plaatse gingen, bleek het nog veel ernstiger dan het slachtoffer had verteld. Een van haar zussen had de feiten gefilmd. Daarop is te zien hoe de vader zijn dochter maar liefst zeventien keer met een riem slaat. De moeder komt niet thuis, integendeel ze haalt ook uit naar haar dochter”, aldus de openbare aanklager die celstraffen van 18 en 12 maanden, waarvan de helft effectief vorderde. “Ze moeten inzien dat ze hun opvoeding moeten aanpassen aan de normen en waarden van ons land.”

Vergiffenis

Het meisje vroeg aan de rechter om haar ouders niet te streng te straffen. “Het is echt erg wat er is gebeurd. Maar ik kan het mijn ouders vergeven. Ik was die dag een lastige puber en heb geen respect getoond”, aldus het meisje. Volgens haar advocate worstelt het meisje met haar geloof en de vrijheid die ze ziet bij haar vriendinnen, “maar ze kan wat er is gebeurt relativeren en vergeven”.

“Ze is geschrokken van de gevolgen dat het allemaal heeft teweeggebracht. Ze wil dat haar gezin wordt herenigd.” De vader zit sinds de feiten in de gevangenis en het meisje zit tijdelijk in een begeleidingstehuis.

“Machteloos vanwege een gebrek aan respect”

De ouders gaven de feiten toe en drukten hun spijt uit. “We voelden ons machteloos omdat onze dochter geen respect toonde. We wisten niet hoe we haar moesten aanpakken. Maar wat we hebben gedaan en zal nooit meer gebeuren.”

Het was een ernstig feit, maar wel eenmalig. Er is nog nooit geweld gebruikt, dat wordt ook bevestigd door het meisje zelf.

De verdediging vroeg om een straf gekoppeld met voorwaarden. Er werd zelf voorgesteld dat de ouders Nederlandse les gingen volgen. “Door dit voorval zijn cliënt tot het besef gekomen dat ze zich beter moeten integreren. Het kan als je hier al zo lang bent, dat je geen Nederlands begrijpt en spreekt”, aldus hun advocaat. De rechter ging in op de vraag om een voorwaardelijke celstraf op te leggen. Maar als zich niet houden aan de voorwaarden, dan moeten ze alsnog naar de gevangenis.

Verplicht naar de Nederlandse les en in therapie

Naast het verplicht volgen van gezinstherapie moeten de ouders van de rechter ook Nederlands leren. “Dat is het begin om jullie echt te integreren. Jullie dochters doen hun uiterste best om zich te integreren en jullie proberen dat tegen te houden. Maar dat mogen jullie niet doen, want dan maak je het hen nog veel moeilijker en worden ze ongelukkig. Dat willen jullie toch niet? Je wil toch niet dat jullie kinderen onder elkaar Nederlands praten en dat je niet begrijpt wat ze zeggen”, aldus voorzitter Lieve Scherrens. “Jullie zijn naar België gekomen, wel integreer jullie dan. Als je wil dat jullie dochters hier alle kansen krijgen en gelukkig worden, laat ze dan echt een Belg zijn.