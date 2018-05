Na de 8-0 pandoering: Waasland-Beveren trekt nieuwe verdediger aan

Het is een druk in het Waasland, daags na de 8-0 pandoering op het veld van Zulte Waregem. Waasland-Beveren maakte woensdagmiddag namelijk bekend dat het de transfer van centrale verdediger Alexis Gamboa (19) afrondde. Over een nieuwe coach is nog geen nieuws, Sven Vermant werd eerder op woensdag de laan uitgestuurd.

Alexis Gamboa is een 19-jarige Costa Ricaanse centrale verdediger en tekent voor vier seizoenen op de Freethiel. Hij is ook belofteninternational en speelt binnenkort op de Olympische Spelen.

“Alexis kwam een tijdje geleden bij ons op de radar”, vertelt voorzitter Dirk Huyck op de website. “Enkele leden van de sportieve cel reisden af naar Zuid-Amerika om hem live te gaan bekijken. We waren meteen overtuigd van zijn kwaliteiten. We zijn er zeker van dat hij meteen zijn kwaliteiten zal tonen en mee zal schrijven aan het volgende hoofdstuk in het mooie verhaal van Waasland-Beveren.”

“Daarom dat we als club een grote inspanning leveren om Gamboa naar de Freethiel te halen. We gaan nu verder op zoek naar nog versterkingen in alle linies om opnieuw een competitieve ploeg te bouwen in het seizoen 2018-2019!”