Over en uit: Lierse SK vraagt faillissement aan

Brussel - Lierse SK heeft woensdag het faillissement aangevraagd, zo melden de advocaten van de club. Ondanks het faillissement worden alle spelerslonen wel uitbetaald. Dat Lierse het faillissement aanvraagt, betekent ook dat stamnummer 30 verdwijnt. De overige wedstrijden in Play-off 2 worden in theorie nog afgewerkt, al is dat verre van zeker.

“Het bestuur heeft tot vandaag naar een oplossing gezocht, maar heeft die niet gevonden”, klinkt het. “Lierse wil de spelers en supporters bedanken voor hun constructieve ingesteldheid en is ook dankbaar voor alle steunbetuigingen van de jongste dagen. Alle salarissen zullen uitbetaald worden. Als gevolg van het faillissement van Lierse gaat ook de jeugdwerking in vereffening.”

Eigenaar en overlater Maged Samy schuift de schuld bij kandidaat-overnemer David Nakhid. “We hebben tot maandagavond laat nog onderhandeld met Nakhid, die zich als de enige kandidaat-overnemer ook uitte. Hij had zich voorgenomen om het overeengekomen bedrag te betalen. Het contract over de verkoopprijs was ook definitief. Maar Nakhid kwam zijn contractuele verplichtingen niet na en bracht daardoor Lierse in de problemen”, aldus meester Ryckaert eerder deze week. Over de details wilde de advocaat van Maged Samed niet uitweiden.

“Ongeacht de beslissing, SK Lierse maakt het seizoen af”, aldus CEO Jan Van Elste eerder deze week. Dinsdag weigerden wel vijf spelers om te spelen tegen Moeskroen. Vrijdag staat - in theorie - de laatste thuiswedstrijd van het seizoen op het programma, tegen Waasland-Beveren. “We willen de fans een waardig afscheid van het profvoetbal geven”, klinkt het bij Van Elst.