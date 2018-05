In deze bewaakte zones kan u zwemmen, maar het zeewater is amper 13 graden

Knokke-Heist / Blankenberge / De Haan - In Knokke, De Haan, Wenduine en Blankenberge zijn er vanaf morgen redders op het strand. Maar ondanks de zomerse temperaturen van de jongste dagen, is het water nog niet echt warm. “Zo’n 13 graden”, zegt hoofdredder Bas Van Aken van De Haan.

Vorig weekend was het prachtig weer maar kon er enkel in Blankenberge gezwommen worden in bewaakte zones. Nu er wat minder mooi weer voorspeld wordt, kan men op meerdere plaatsen terecht. “Het zijn niet de redders maar de lokale besturen die dat beslissen”, klinkt het.

Wie dit weekend in de Noordzee wil zwemmen kan in Knokke, De Haan, Wenduine en Blankenberge terecht.

In Knokke-Heist staan er redders aan het Albertstrand en het Lichttorenplein.

“In De Haan is er een redderspost ter hoogte van het centrum en eentje ter hoogte van het centrum van Wenduine”, zegt hoofdredder Bas Van Aken.

In Blankenberge zijn er vanaf 10 mei maximum zes bewaakte zones tussen de pier en het staketsel

Op alle andere plaatsen is het verboden te zwemmen en is het vooral ook gevaarlijk omdat het zeewater nog onvoldoende is opgewarmd.