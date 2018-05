Paniek in station Brussel-Zuid na schot: verdachte geïdentificeerd, maar nog niet opgepakt

Brussel - In het station Brussel-Zuid is woensdagnamiddag kort na 17.00 uur grote paniek ontstaan nadat er een luide knal te horen was. Volgens het parket heeft een verdachte één schot gelost, gericht naar de grond. Die verdachte zou overigens al geïdentificeerd zijn, aldus minister Jambon (N-VA) woensdagavond in Terzake. Aanvankelijk meldde de politie dat het om een voetzoeker van enkele jongeren ging.

De paniek in het station Brussel-Zuid woensdagnamiddag was wel degelijk te wijten aan een schot uit een vuurwapen. Of er met scherp is geschoten of met een alarmpistool, is nog niet duidelijk. “ In het station is wel een kogelhuls gevonden en op bewakingsbeelden is een verdachte te zien”, zegt Ine Van Wymersch van het Brusselse parket. Die verdachte heeft het station na het schot verlaten. Hij is intussen geïdentificeerd, aldus minister Jambon bij Terzake. Het parket wil dit bericht niet bevestigen. “In het belang van het onderzoek leggen we momenteel geen verklaringen af”, klinkt het.

De schutter loste het schot in de centrale hal van het station, beneden aan de trappen naar perron 9 en 10. “De kogelhuls werd teruggevonden, een perimeter werd ingesteld, de spoorwegpolitie voert het onderzoek. Het labo zal ter plaatste komen, net zoals een ballistisch expert.”

Paniek

Alles begon toen verschillende getuigen melding maakten van een luide knal en één of twee personen met een revolver. “Ik was naar het bord aan het kijken toen ik de knal hoorde”, vertelt ooggetuige Joyce aan Het Nieuwsblad. “Er brak meteen paniek uit en iedereen begon door elkaar te lopen. Er werd ook wat geduwd. Het was ieder voor zich. Ik ben dan ook beginnen spurten en ben zo ver mogelijk uit het station weggelopen, dan heb ik even rondgewandeld om te bekomen van de schrik. Ik wou een taxi naar huis nemen, maar die mochten niet vertrekken van de politie. Toen we een tijd later terug het station in mochten, viel me op dat daar een rare geur hing, net vuurwerk.”

De politie kwam meteen massaal ter plaatse omdat men aan een aanslag dacht. “Maar er konden geen verdachten of slachtoffers worden aangetroffen”, zegt de politie van de zone Brussel-Zuid. Later meldde de NMBS dat het om een vier- of vijftal jongeren ging, die een voetzoeker hadden laten ontploffen, maar dat bleek niet te kloppen.

De hinder op het spoor bleef alleszins beperkt. Omstreeks 19 uur werden de treinen uit Brussel-Zuid richting Gent, Denderleeuw en Charleroi gedurende ongeveer een kwartier tegengehouden.

Video: rdb