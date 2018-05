55-plus-organisatie Okra reageert ludiek op rimpelreclame van Lidl

Vorige zaterdag plaatste Lidl een avocado-reclame in de kranten. Wie op zijn 93ste geen huid als een verfrommelde krantenpagina wil hebben, moet veel avocado’s eten. Dat was de boodschap. Die boodschap schoot bij de 55plus-vereniging Okra in het verkeerde keelgat.

Vorige zaterdag liet Lidl een avocado-reclame in de kranten verschijnen. Daarbij stond de begeleidende tekst: “Frommel deze pagina op en plooi ze meteen daarna terug open. Zo zal je gezicht er ook uitzien op je drieënnegentigste verjaardag. Sorry, iemand moest het je vertellen...Maar wacht! Je hoeft je traankanalen nog niet meteen een spoelbeurt te geven, want je kan actie ondernemen. Door nu onmiddellijk naar Lidl te sprinten voor een tête-à-tête met vijfentwintig avocado’s, want die zijn goed voor je huid. Zo zal je gezicht er op je drieënnegentigste niet even verfrommeld uitzien als deze pagina, maar even glad zijn als de voorpagina van deze krant.”

Als tegenzet heeft Okra een reclamefoto gemaakt onder de titel “Wat een stuk”. Daarop een foto van de 93-jarige Lydia, die vraagt: “Zie ik eruit als een fossiel? Nee toch! “Bij Okra lachen we al eens graag, maar er zijn grenzen. We zijn het niet eens met de vergelijking die jullie maken. 93-jarigen afschilderen als fossielen, dat gaat te ver.”

Niet goed nagedacht

Johan Truyers, diensthoofd studiedienst: “We waren geschrokken toen we deze Lidl-reclame zagen dit weekend. Ze is grimmig. Misschien denkt Lidl dat ze grappig zijn. Misschien wilde Lidl dan met deze grappigheid de ellende van de stakingen van de week voordien doen vergeten. Maar dan hebben ze dit niet goed doorgedacht want het is niet grappig.”

Okra stoort zich vooral aan de connotatie tussen oud en lelijk. “Alsof je niet mooi oud kan worden. Of alsof schoonheid alleen maar van buiten zit”, zegt Johan Truyens.

Naar Unia en Jep

Okra wil dat het hier stopt. Andere reclames mogen niet dezelfde kant opgaan. Om te kijken of Lidl niet over de schreef is gegaan, legt Okra de avocado-reclame ook voor aan de Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame en aan Unia.

Bij Lidl kregen we geen reactie.