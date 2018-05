Na 42 inbraken werden ze eindelijk gevat: "Zelfs de foto's van de geboorte van ons kinderen namen ze mee"

Gent / Geraardsbergen - Voor de Gentse strafrechter stonden woensdagnamiddag drie Waalse jonge mannen terecht voor een hele reeks inbraken in 2016 en 2017. Ze worden samen voor maar liefst 42 feiten vervolgd. “Wat jullie aangericht hebben is hallucinant, ik kan het niet anders verwoorden”, omschreef het openbaar ministerie de daden van de jonge mannen. Ze riskeren vijf jaar cel.

De drie beklaagden – de vierde daagde niet op in de rechtbank – worden vervolgd voor 42 inbraken en diefstallen. “Maar volgens mij is dit slechts het topje van een ijsberg”, aldus het openbaar ministerie. “We hebben enkel feiten weerhouden waar we de vier verdachten met zekerheid kunnen aan linken, dus ik durf te stellen dat er nog veel meer feiten gepleegd zijn.”

Vanaf midden december 2016 tot op het ogenblik van hun arrestatie in juni 2017 komen de heren in beeld voor tientallen inbraken en diefstallen in heel bijna heel Vlaanderen, waaronder Gent en de Vlaamse Ardennen. Hun manier van werken was vrij eenduidig: vanuit de streek rond Bergen reden de beklaagden richting Vlaanderen, waar ze verscheidene keren aanbelden aan huizen om te testen of er iemand thuis was. Nadien braken ze een raam open, waarna ze de huizen van hun slachtoffers volledig overhoop haalden.

“L.P. (een jongeman met roots in Sardinië, nvdr.) is voor ons de spilfiguur van dit verhaal”, aldus het openbaar ministerie. “Voor hem was inbreken een soort voltijdse job. Hij trommelde de anderen, waaronder zijn neef, op om verkenningen te doen, aan te bellen en als chauffeur te fungeren tijdens het plegen van de inbraken en de diefstallen.” Voor hem vroeg het openbaar ministerie vier jaar cel. Voor zijn neef, die ook bij heel wat feiten betrokken was en zijn aandeel ook bekende, werd drie jaar cel gevraagd. De andere aanwezige beklaagde kon tijdens het onderzoek aan zes inbraken gelinkt worden, en riskeert een jaar cel.

Zwangerschapsfoto’s kwijt

Het aantal gedupeerden van de jonge mannen is bijna niet te overzien. Maar liefst 72 mensen stelden zich burgerlijke partij in de zaak tegen de jonge inbrekers. De materiële schade bij de gedupeerden loopt vaak op tot in de duizenden euro’s, en ook emotioneel hebben hun daden grote gevolgen. “Ons raam was kapot gewrongen met een koevoet”, zegt een van de slachtoffers uit Geraardsbergen. “Het volledige raam moest vervangen worden, dat alleen kostte ons al 3.000 euro.”

Maar voor hem en zijn partner is het emotionele leed veel groter. Het koppel was op vakantie toen ze hoorden dat hun woning overhoop gehaald was en ze bestolen waren. De daders namen hun computers mee, én een externe harde schijf. “Al onze foto’s van onze kinderen zijn we kwijt”, zei de man aan de rechter. Zijn vrouw vulde in tranen aan. “Foto’s van de geboorte van onze twee kinderen, foto’s van tijdens de zwangerschap… we krijgen ze nooit meer terug.” Het koppel uit Geraardsbergen vroeg 5.000 euro morele schadevergoeding, maar de advocaat van de dader vond dat aan de hoge kant.

“Ik begrijp dat het verlies van de foto’s een zware last is om dragen, maar 5.000 euro is toch te veel van het goede. Wij vragen dat er één euro provisionele schadevergoeding wordt toegekend, en dat een deskundige later uitmaakt hoe groot het trauma bij het koppel en hun kinderen is.”

Aan de slag bij verhuisfirma

L.P. kreeg ook zelf het woord, en verontschuldigde zich bij zijn slachtoffers. “Ik weet dat ik vreselijke dingen gedaan heb, en zal alles doen om jullie te vergoeden”, klonk het. De rechter merkte fijntjes op dat de zittingszaal wellicht te klein zou geweest zijn mochten alle gedupeerden aanwezig geweest zijn. “42 inbraken meneer, begrijpt u wel hoeveel slachtoffers u gemaakt heeft? Deze acht mensen zijn dapper genoeg om hier aanwezig te zijn, maar het leed dat u veroorzaakt heeft is onnoemelijk groot”, klonk het bij de rechter. Dat P., die al tien maanden in voorhechtenis zit, na zijn vrijlating aan de slag kan bij een verhuisfirma, deed de rechter de wenkbrauwen fronsen. “Vindt u dat zelf een goede keuze? Denk er toch maar eens goed over na”, aldus de rechter.

Op 23 mei weten de drie heren waar ze aan toe zijn. De aanwezige slachtoffers zijn tevreden dat de daders gevat zijn. “We zullen er wellicht geen euro van terugzien, maar het is goed dat ze berecht worden”, klonk het. “Het enige dat ik terug wil zijn die foto’s, maar die zijn we kwijt”, besloot de vrouw.