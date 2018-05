Aantal kandidaat-huurders voor sociale woning neemt toe

Brussel - Het aantal kandidaat-huurders voor een sociale woning en voor een woning van het sociaal verhuurkantoor in Vlaanderen neemt toe. Het aantal (unieke) kandidaten op de wachtlijst voor een sociale woning steeg van 120.504 eind 2014 tot 137.177.

Bij de sociale verhuurkantoren was er in dezelfde periode een toename van 34.684 tot 45.060. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) op een schriftelijke vraag van Mercedes Van Volcem (Open Vld).

Bij een sociaal verhuurkantoor (SVK) huurt de organisatie een pand van een eigenaar. In ruil voor een aantal toezeggingen zoals gegarandeerde huurbetaling, betaling van onderhoudskosten door het SVK, verlaagd tarief op onroerende voorheffing en lagere btw-tarieven bij nieuwbouw wordt een lagere huurprijs overeengekomen. De gemiddelde huurprijs die een huurder van een woning van het sociaal verhuurkantoor diende te betalen bedroeg 358,35 euro in 2016.

Het aantal woningen dat sociale verhuurkantoren beheren, steeg de afgelopen jaren wel sterk van 5.750 eind 2011 tot 7.025 in 2013 en 9.143 in 2016. In januari van dit jaar werd de kaap van de 10.000 gehaald. Van de 9.143 woningen eind 2016 situeerden er zich 2.852 in West-Vlaanderen, 2.213 in Antwerpen, 1.581 in Limburg, 1.391 in Oost-Vlaanderen en 1.106 in Vlaams-Brabant.