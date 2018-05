Man beloofde jonge meisjes toegang tot Netflix in ruil voor naaktfoto’s

Leuven - De correctionele rechtbank van Leuven heeft een 20-jarige man veroordeeld tot een jaar cel voor cyberlokking en het aanzetten tot ontucht van meisjes van 12 tot 15 jaar. Hij werd ontmaskerd door zijn moeder die ontdekt had dat hij de minderjarige meisjes betaalde voor naaktfoto’s en seksuele handelingen voor de webcam. De beklaagde beloofde zijn slachtoffers toegang tot Netflix op zijn kosten.

De feiten vonden plaats tussen november 2015 en november 2016. In dat jaar benaderde Brian P. vanuit zijn woning in Scherpenheuvel-Zichem diverse minderjarige meisjes via Facebook. In ruil voor geld en smartphones vroeg en kreeg hij naaktfoto’s. Hij zette zijn slachtoffers systematisch aan tot het stellen van seksuele handelingen.

Daarbij maakte hij volgens de rechtbank gebruik van “bedrieglijke listgrepen”. Zo beloofde hij de meisjes dat ze gebruik mochten maken van zijn account tot Netflix. Hij gaf in zijn profiel op Facebook bewust een jongere leeftijd op en verzon dat hij leed aan anorexia.

Zijn moeder kreeg de praktijken in de gaten en stapte op 20 juli 2016 naar de politie. Ze had rekeninguitreksels bij zich waaruit bleek dat haar zoon de meisjes geldsommen overmaakte. Bij een huiszoeking viel Brian P. door de mand.

De gevangenisstraf is effectief. De beklaagde werd voor vijf jaar uit de rechten ontzet.