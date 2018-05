Poetin rolt met zijn spierballen op Dag van de Overwinning

Rusland viert vandaag de 73e verjaardag van de overwinning van de Sovjet-Unie op nazi-Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Op deze Dag van de Overwinning toont de Russische president Vladimir Poetin traditioneel zijn militaire arsenaal, met parades in heel het land.

13.000 Russische soldaten namen deel aan de parades. Foto: REUTERS

Militairen in gevechtsuitrusting paraderen in Volgograd. Foto: AFP

De grootste parades vonden plaats op het Rode Plein in Moskou. Foto: EPA-EFE

Foto: AP

Zoals elk jaar grijpt Rusland de parades aan om zijn militaire arsenaal te tonen, van tanks tot gevechtsvliegtuigen.

Het begin van de parade in Moskou, met een T-34 tank uit de Tweede Wereldoorlog. Foto: AFP

Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE

Foto: Photo News

Foto: REUTERS

Foto: REUTERS

Foto: AFP

MiG-29- en Su-30 straaljagers Foto: REUTERS

Mikoyan MiG-31 interceptorvliegtuigen vliegen over het Rode Plein. Foto: EPA-EFE

De vliegtuigen markeerden de kleuren van de Russische vlag in de lucht. Foto: Photo News

Foto: AP

Sergei Shoigu, de Russische minister van Defensie Foto: EPA-EFE

Poetin kreeg tijdens de parades gezelschap van internationale leiders, zoals Benjamin Netanyahu, eerste minister van Israël, en Aleksandar Vucic, de president van Servië.

Poetin keek toe vanaf zijn plaats vlakbij het mausoleum van Lenin. Foto: AP

Poetin (midden) met Netanyahu (rechts) en Vucic (links) Foto: EPA-EFE

Zoals elk jaar hield Poetin een toespraak op het Rode Plein in Moskou. Daarin zei hij dat de wereldvrede “zeer fragiel” is. Hij voegt eraan toe dat Rusland openstaat voor dialoog over alle verschillende aspecten van wereldvrede.

Tijdens zijn toespraak leek Poetin de hand te reiken naar het Westen. Foto: REUTERS

In Rusland leven nog steeds 1,6 miljoen oorlogsveteranen. Foto: EPA-EFE

Foto: REUTERS