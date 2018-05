CLUBNIEUWS. Kalinic opnieuw wedstrijdfit, T3 KV Kortrijk verlengt contract

De ontknoping van de play offs zorgt voor verhoogde activiteit bij onze profclubs. Wij verzamelen voor u het clubnieuws zodat u alles in één oogopslag kunt lezen.

AA GENT - Kalinic opnieuw wedstrijdfit

AA Gent speelt morgen een levensbelangrijke wedstrijd op het veld van Racing Genk. De Buffalo’s maakten hun wedstrijdselectie bekend en kunnen opnieuw rekenen op Lovre Kalinic die hersteld is van zijn voetblessure. Trainer Yves Vanderhaeghe kan echter niet rekenen op Thomas Foket terwijl Brecht Dejaegere twijfelachtig is. Dejaegere heeft last van een peesblessure, Foket sukkelt met de heup.

KV KORTRIJK - T3 verlengt contract

KV Kortrijk heeft een akkoord bereikt met huidig T3 Wouter Vrancken. De onderhandelingen sleepten al enige tijd aan maar beide partijen zijn uiteindelijk tot een akkoord gekomen. Hiermee heeft KVK de technische staf voor volgend seizoen zo goed als rond. Enkel met physical coach Karsten Vandendriessche is voorlopig nog geen nieuwe verbintenis bereikt.

WAASLAND - BEVEREN - Costaricaanse verdediger tekent contract

De 19-jarige Costaricaan Alexis Gamboa heeft een contract van vier seizoenen ondertekend bij Waasland-Beveren. Dat meldt de club op zijn website. De centrale verdediger komt over van het Costa Ricaanse Santos de Guapiles FC. Na Djihad Bizimana, Milan Massop, Paul Keita en de verlenging van Davy Roef, is Alexis Gamboa al de vijfde versterking voor volgend seizoen bij Waasland-Beveren. Gamboa startte het seizoen bij het tweede elftal van Santos de Guapiles FC, en werd in januari overgeheveld naar de A-kern. Sindsdien kwam hij 21 keer in actie en scoorde hij een doelpunt. De centrale verdediger zal volgend seizoen aantreden met het nummer 19. (belga)