Ondanks opblazen van nucleaire deal: “Washington blijft met bondgenoten werken tegen kernprogramma van Iran”

De Verenigde Staten zullen blijven samenwerken met hun bondgenoten om te vermijden dat Iran nucleaire wapens vervaardigt. Dat heeft de Amerikaanse minister van Defensie James Mattis woensdag gemeld, een dag nadat president Donald Trump aankondigde dat zijn land uit het akkoord stapt.

“We blijven aan de zijde van onze bondgenoten en onze partners werken om ervoor te zorgen dat Iran nooit een chemisch wapen kan vervaardigen, en we werken met anderen samen om het hoofd te bieden aan de nefaste invloed van Iran”, zei Mattis in de Senaat. “Deze administratie blijft zich inzetten om de veiligheid, het welzijn en de belangen van onze burgers op de eerste plaats te zetten.”

Mattis staat bekend voor zijn scherpe kritiek voor de Iraanse activiteiten in het Midden-Oosten, maar is ook een voorstander van een gezamenlijke aanpak rond Iran. Dat maakt van hem een voorzichtige supporter van het akkoord uit 2015, waaruit de VS dinsdag gestapt zijn. In oktober stelde hij dat het in het belang van de VS was om in het akkoord te blijven, en in januari verklaarde hij dat het akkoord “niet perfect” is, maar “als de VS hun woord geven, moeten we op de hoogte blijven en samenwerken met onze bondgenoten”.

De defensieminister wees woensdag echter ook op de “nefaste” activiteiten van Iran, zoals de steun aan de Syrische president Bachar al-Assad en aan de Houthi-rebellen in Syrië. “We hebben geen enkele vermindering gemerkt van de kwaadaardige activiteiten van Iran in de regio”, zei hij. “We zijn uit het akkoord gestapt omdat we vonden dat het onvoldoende was voor de inspanningen op lange termijn.”