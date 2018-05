Vertonghen speelt als vanouds, Conte houdt Hazard opnieuw op de bank in Premier League

Ook in de Premier League wordt vanavond gevoetbald. Heel wat landgenoten krijgen rust of worden gepasseerd, Jan Vertonghen speelt wel nadat hij dit weekend nog geblesseerd het veld moest verlaten.

Tottenham neemt het op tegen Newcastle United en rekent daarvoor op Jan Vertonghen. Die is dus sneller dan verwacht hersteld van de enkelblessure waarmee hij zaterdag het veld moest verlaten op verplaatsing bij West Bromwich. Toby Alderweireld zit opnieuw op de bank.

Hetzelfde lot is Eden Hazard beschoren. Ook al is Chelsea nog in de running voor de vierde plaats die recht geeft op een plaats in de Champions League-voorronde, toch rekent Conte niet op zijn dribbelkont om het verschil te maken tegen Huddersfield waar Laurent Depoitre wel in de basis staat. Thibaut Courtois zit niet in de wedstrijdkern als gevolg van een rugblessure.

Ook Kevin De Bruyne mag rusten in de thuismatch van Manchester City tegen Brighton & Hove Albion waar ex-Bruggelingen Matt Ryan en Jose Izquierdo wel in de basis staan, net als ex-Standard-speler Athony Knockaert. Bij City is Vincent Kompany basisspeler.