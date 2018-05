Antwerp blijft in de running voor Europees ticket na nagelbijter tegen Eupen

Als de nood het hoogst is, is William Owusu nabij. De Ghanees scoorde tegen Eupen – net als de vorige speeldag tegen Lokeren - alweer het beslissende doelpunt in de extra tijd. Al zijn zesde doelpunt in Play-off 2. En stuk voor stuk goals die beslissend waren. Zo werd het op de Bosuil in extremis 2-1 en blijft Antwerp in de running voor groepswinst in 2B.

Een verdiende voorsprong voor rust, controle over de wedstrijd. Maar door een moment van onoplettendheid in de tweede helft leek Antwerp wel genoegen te moeten nemen met een gelijkspel tegen Eupen. Maar dat was zonder William Owusu gerekend. Met zijn veertiende treffer was hij alweer de matchwinnaar voor Antwerp. Hij scoorde in vijf van de acht play-off 2-wedstrijden en telkens was dat de rechtstreekse aanleiding tot puntenwinst. Tegen Oostende, Beerschot Wilrijk, Lokeren en nu al voor de tweede keer tegen Eupen.

Gelukkig voor Antwerp was er Owusu. Want de wedstrijd zelf had eigenlijk weinig om het lijf. Het tempo lag niet hoog en er waren weinig kansen. Maar al bij al kwam Antwerp niet echt in de problemen tegen Eupen. Het kreeg al in minuut één een eerste kans nadat Habran – die een degelijke match speelde – zich doorzette op rechts. Ardaiz kon net niet goed genoeg bij de voorzet. Op het half uur was er dan toch de voorsprong voor Antwerp met een typische Ardaiz-goal. De Uruguayaan zette zich op kracht een snelheid door richting Eupens doel en trapte met links voorbij Niasse. Voor rust trapte Owusu nog op de paal, maar verder viel er weinig te beleven. Debuterend doelman Jens Teunckens, die de kans krijgt om zich te tonen in Play-off 2, werd voor rust nooit in de problemen gebracht. Na de pauze moest was het even de adem inhouden toen hij een hoge bal niet kon klemmen, maar daar kwam uiteindelijk niets van.

Ook in de tweede helft was de eerste mogelijkheid voor Antwerp toen Niangadou op aangeven van Hairemans nipt naast besloot. Antwerp bleef de baas over de bal en dreigde nog met afstandsschoten van Niangadou en Owusu.

Eupen speelde erg zwak. Met de week zwakker, eigenlijk. De mot zit erin en Claude Makélélé krijgt de boel niet meer aan de praat. De eerste doelpoging die naam waardig noteerden we pas na een dik uur spelen. Het schot van Toyokawa ging in het zijnet.

Fans maken wel indruk

De wedstrijd had ook na rust maar weinig om het lijf. Om de boel wat op te vrolijken beslisten de fans dan maar minutenlang en werkelijk met z’n allen de naam van de club te scanderen. Aanvankelijk alleen op de sfeertribune, na een dikke minuut begon ook de hoofdtribune zich te roeren. Vrouwen, kinderen, iedereen kwam van z’n zitje. Play-off 2 of niet, daar trekken ze zich op de Bosuil niets van aan. Op het veld was het maar slappe koffie. Op de tribunes was het wel een topmatch.

Helaas voor Antwerp viel net tijdens dit indrukwekkende moment van de fans ook een tegendoelpunt. De defensie stond te slapen – of waren ze naar de tribunes aan het kijken? – waardoor Toyokawa helemaal vrij kon scoren. Helemaal in het slot moest Teunckens zelfs nog goed ingrijpen op een schot van Ocansey om een verlies af te wenden. Maar het doelpunt viel alsnog aan de overkant. Getekend, William Owusu.