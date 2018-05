Beerschot Wilrijk lijdt nipte nederlaag tegen STVV en blijft rode lantaarn in 2B

Beerschot Wilrijk heeft ook de achtste wedstrijd in Play-off 2 niet kunnen winnen. Het ging met 3-2 de boot in op het veld van STVV, dat zo nog volop meedoet voor groepswinst in Play-off 2B. Jonathan Legear scoorde tweemaal, maar Beerschot Wilrijk toonde zijn weerbaarheid met goals van Tom van Hyfte en Joren Dom. Die bleken uiteindelijk net niet genoeg, de Mannekes blijven de rode lantaarn in 2B.

Marc Brys stelde zijn elftal op met het oog op volgend seizoen. De jarige Losada en Mbombo zijn er niet bij vanavond. Boulaouali en Sappinen vormen het spitsenduo. Bij STVV was er geen plaats voor Vetokele, die vervangen werd door Akpom. Maar de opvallendste naam was die van Jonathan Legear.

De blonde aanvaller was namelijk een gesel voor Beerschot Wilrijk en zorgde al na 20 minuten voor het openingsdoelpunt op Stayen. De Kanaries toonden van bij het begin het meeste initiatief en parkeerden zich op de helft van de Mannekens. Romo redde eerst nog de meubelen na een gevaarlijke terugspeelbal van Van den Bergh, maar moest zich nadien gewonnen geven op een poging van Legear. De blonde middenvelder besloot op aangeven van Bezus knap in het dak van het doel.

STVV had de partij onder controle en de gelijkmaker viel dan ook compleet uit de lucht. Van Hyfte verzilverde de assist van Boulaouali met enig mooie omhaal. De thuisploeg bleef de betere ploeg, maar vooral Akpom toonde zich ongelukkig. Eerst werd zijn doelpunt afgekeurd voor nipt buitenspel en nadien besloot hij onbesuisd over.

Na de rust trof Jona Legear opnieuw raak, met een harde knal liet hij Romo geen schijn van een kans. De Sart leek de wedstrijd daarna in de definitieve plooi te leggen met een afgeweken goal, maar via Dom werd het toch nog even spannend. Hij knalde de bal in de bovenhoek binnen, 3-2 met nog twaalf minuten te spelen. Daar bleef het echter bij.

Ondanks de overwinning wordt het voor de Kanaries moeilijk om nog mee te bikkelen voor groepswinst. Met nog twee speeldagen te gaan heeft het nog steeds vier punten achterstand op Lokeren. De Waaslanders klopten immers vanavond KV Oostende met 1-3.

