Gewezen FBI-directeur geeft interview aan VRT: “Trump weerspiegelt niet waar de VS voor staat”

Een jaar na zijn ontslag heeft gewezen FBI-baas James Comey in een gesprek met Terzake teruggeblikt op zijn carrière bij de FBI en de stormachtige relatie met zijn baas: Donald Trump. Het was een bewogen jaar en Comey maakt zich zorgen want “Trump weerspiegelt niet waar de Verenigde Staten voor staan”, maar toch blijft hij optimistisch.

Dag op dag een jaar geleden kreeg FBI-directeur James Comey te horen dat hij ontslagen werd. Hij vernam het nieuws via de media. Officieel kreeg hij zijn C4 omdat hij het onderzoek naar de e-mails van Hillary Clinton niet goed gevoerd had, maar naar eigen zeggen ligt het onderzoek naar de mogelijke Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen.

Zijn ontslag kwam als een donderslag bij heldere hemel. “Ik voelde desoriëntering, verwarring... een bijna misselijk gevoel, en diepe bedroefdheid. Ik betreurde het ook dat ook mijn familie het nieuws via de televisie moest vernemen.”

Jegens Trump heeft Comey naar eigen zeggen geen haatgevoelens want die maken dat iemand “macht over je heeft”. Sterker nog: hij wist één positieve eigenschap uit te brengen over zijn ex-baas: “Eén in het bijzonder: die man heeft een enorme energie, en dat bedoel ik niet sarcastisch. Hij heeft een energie, passie en drive die je zelden ziet, en al zeker niet bij mensen van zijn leeftijd.”