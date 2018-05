Buschauffeur staat terecht voor slagen en verwondingen, maar advocaat wil hem vrij omdat slachtoffer “illegaal in ons land was”

Brussel - Een MIVB-chauffeur kan volgens zijn advocaat niet verantwoordelijk zijn voor een ongeval met een fietser. De reden? Het slachtoffer was op het moment van de feiten illegaal in ons land en hoorde op dat moment dus niet op die plaats te zijn. Zowel de MIVB als de advocaat van de tegenpartij reageren verbijsterd op die uitspraak.

Het ongeval vond op 10 juli 2015 plaats op de Anspachlaan in Brussel. Toen een bestuurder van de Brusselse openbaarvervoersmaatschappij MIVB naar links wou afslaan, kwam er uit de tegenovergestelde richting plots een fietser aangereden. Die kon de bus niet meer ontwijken en knalde tegen de voorruit. Het Brusselse parket besloot om de buschauffeur te vervolgen wegens slagen en verwondingen.

De zaak werd vorige week donderdag gepleit voor de politierechtbank in Brussel. Daar haalde de advocaat van de MIVB-chauffeur aan dat zijn cliënt niet in fout was. Maar tijdens zijn vurig pleidooi ging de man nog een stap verder. “De fietser was op het moment van de feiten illegaal in ons land. Hij was dus ook ten onrechte op de plaats van het ongeval. Indien hij niet in ons land zou zijn geweest, dan zou het ongeval nooit hebben plaatsgevonden. Het slachtoffer is dus deels verantwoordelijk voor de schade”, klonk het tegenover de politierechter.

“Ethisch onaanvaardbaar”

Een straffe uitspraak die men bij de MIVB ten zeerste betreurt. “Het is normaal dat een bedrijf zijn medewerkers verdedigt. Maar dit deel van het pleidooi vinden we totaal ongepast en hadden we nooit mogen accepteren”, zegt woordvoerder An Van hamme aan Nieuwsblad.be. “Het gaat om uitspraken van een externe advocaat die de MIVB heeft ingehuurd. Laat het duidelijk zijn dat we op z’n minst een gesprek moeten hebben met het advocatenkantoor.”

Ook meester Dimitri Béco, advocaat van de fietser, trok grote ogen tijdens het pleidooi van zijn collega. “Die man geeft een argument dat voor mij zowel juridisch als ethisch onaanvaardbaar is. Al is het natuurlijk de rechtbank die een eindoordeel moet vellen. Ik wacht dus op het vonnis, dat eind deze maand volgt”, reageert hij. Zijn cliënt woont overigens momenteel nog steeds in België. “Zijn regularisatieperiode is nog aan de gang”, aldus nog Béco.

Ondanks verschillende pogingen was Philipppe Galand, de advocaat van de MIVB-chauffeur, niet bereikbaar voor verdere commentaar.