Antwerp-coach Bölöni steelt de show na de wedstrijd: “Waar heb je die Chinees of Japanner gehaald?”

Laszlo Bölöni was in zijn nopjes na de wedstrijd. Voor de camera’s van Play Sports nam hij al de microfoon ter hand om Claude Makélélé te interviewen en nadien op de persconferentie ging hij daar gewoon mee door. “Ach, we zijn al een beetje in vakantiestemming.”

Tijdens de persconferentie nam Bölöni de plaats in van de moderator. Het ging er jolig aan toe. Op Bölöni’s vraag wat hij van de wedstrijd vond, antwoordde Makélélé dat hij Antwerp een sterk fysiek en tactisch geheel vond. “Je bent een lieve jongen”, antwoordde Bölöni. “Nu ben ik eigenlijk verplicht om ook lief te zijn voor jou (lacht). Maar goed, het was geen spektakelmatch, maar je moet begrijpen dat de spelers al stilaan aan hun vakantie denken. Wij ook, trouwens. Nietwaar, Claude?”

“Wat de match betreft: in de eerste helft waren we superieur, maar in de tweede helft hadden we het moeilijk. Het middenveld was op een bepaald moment nergens. Maar gelukkig was er in het slot nog onze goede vriend William.”

Bölöni was ook onder de indruk van de Antwerp-fans, die tijdens er de wedstrijd een echte sfeeravond van maakten. “Het doet deugd als je zo’n supporters bezig ziet. Echt chapeau. Het geeft me een warm gevoel.”