Juventus vernedert Milan en wint voor het vierde opeenvolgende jaar de Italiaanse Beker

Juventus heeft voor het vierde jaar op rij de Italiaanse beker gewonnen. In het Olympisch Stadion van Roma werd het vier-nul voor de Oude Dame. Juve staat ook op het punt om het Italiaans kampioenschap op zak te steken.

De wedstrijd kwam pas na de pauze volledig op gang. Dat Juventus het uiteindelijk met vier-nul haalde, had het deels te danken aan de Milanese doelman Donnarumma die twee keer in de fout ging. Bij een 1-0-stand had hij geen verhaal tegen een op het eerste gezicht makkelijk te houden schot van Douglas Costa, drie minuten later loste hij een ongevaarlijke kopbal van Mandzukic waardoor Benatia van kortbij de derde en beslissende treffer voor Juventus kon aantekenen. Diezelfde Benatia had even voor het uur al voor de 1-0 gezorgd: drie doelpunten in negen minuten, van die uppercut konden de Milanezen zich niet meer herstellen.

Milan moest de kelk tot op de bodem ledigen en incasseerde nog een own-goal van Nikola Kalinic. Als Juventus zondag een punt haalt op het veld van AS Roma, is het ook zeker van een vierde opeenvolgende Scudetta.