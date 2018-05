Record voor City, leuke stat voor Depoitre, Hazard nog maar eens op de bank en Vertonghen al terug fit

In de Premier League stonden dinsdagavond nog vier wedstrijden op het programma. De Belgen speelden uiteraard opnieuw een belangrijke rol. Of ze speelden niet!

Kevin De Bruyne mocht bij Manchester City negentig minuten rusten, Vincent Kompany speelde wel en ex-Beveren-speler Yaya Touré kreeg een afscheidsmatch aangeboden tegen Brighton & Hove dat met Izquierdo, Ryan en Knockaert drie ex-JPL-spelers aan de aftrap had staan. Danilo, Bernardo Silva en Fernandinho scoorden de treffers voor de thuisploeg, Ulloa had tussendoor gelijkgemaakt. Eindstand: 3-1. City evenaart met deze zege het puntenrecord van stadsgenoot United met 97 punten en kan straks het eerste team ooit worden dat aan honderd punten geraakt.

Kompany en ex-Beveren-speler Yaya Touré. Foto: Photo News

Depoitre scoort

Chelsea had nog een waterkansje om de vierde plaats over te nemen van Liverpool en/of Tottenham. Dan moest het wel winnen van Huddersfield waar Laurent Depoitre in de spits mocht opdraven. Chelsea deed het zonder de aan de rug geblesseerde Courtois, Eden Hazard werd door coach Conte op de bank gelaten. Depoitre bezorgde de thuisploeg kort na rust een koude douche door de 0-1 aan te tekenen. Hiermee is de Belg nog maar de tweede speler die er dit seizoen in slaagt om zowel in de heen- als terugmatch te scoren tegen Chelsea. Hazard werd meteen van de bank gehaald en hij zag hoe Marco Alonso een ontzette bal in het gezicht kreeg en zo de gelijkmaker scoorde. Verder kwam Chelsea niet, het behaalde punt gaf Huddersfield mathematisch zekerheid over een verlengd verblijf in de Premier League. Eindstand: 1-1.

Hazard versus Depoitre. Foto: REUTERS

Tottenham zeker van CL

Bij Tottenham stond Jan Vertonghen gewoon opnieuw in de basis. De Rode Duivel moest zaterdag het veld verlaten tegen West Brom maar zijn gehavende enkel bleek voldoende hersteld om al opnieuw te spelen. Alderweireld begon tegen Newcastle op de bank maar mocht zeven minuten voor affluiten toch invallen. Kane scoorde de enige treffer van de avond. Door het puntenverlies van Chelsea is Tottenham nu ook mathematisch zeker van een plaats in de Champions League volgend seizoen. Eindstand: 1-0.

Een fitte Vertonghen Foto: REUTERS

In de vierde en laatste partij van de avond stonden geen landgenoten op het veld. Leicester haalde het met 3-1 van Arsenal waar Arsène Wenger tegen aan afscheid in mineur aankijkt.