Vier van vijf VAR-fases in Club - Anderlecht werden correct beoordeeld volgens internationale instantie

Brussel - Vier van de vijf VAR-fases in de afgelopen zondag gespeelde play-off-wedstrijd tussen Club Brugge en Anderlecht (1-2) werden correct beoordeeld. Dat meldde de IFAB (International Football Association Board), het orgaan verantwoordelijk voor de spelregels, aan de Koninklijke Belgische Voetbalbond.

“Het departement arbitrage van de KBVB is zich wel degelijk bewust van alle afgelegde verklaringen sinds de wedstrijd Club Brugge-Anderlecht van zondag 6 mei. Zo werd uitzonderlijk het initiatief genomen om de beelden van de vijf als omstreden beschouwde wedstrijdfases voor analyse naar de IFAB te zenden”, meldt de KBVB in een persbericht. “We hebben de feedback van de IFAB woensdag ontvangen en de instantie legt ons uit dat vier van de vijf fases correct werden beoordeeld. De enige fase waarover twijfel bestaat, heeft betrekking op het doelpunt van Lukasz Teodorczyk (RSC Anderlecht), waarbij de VAR de scheidsrechter had moeten aansporen om de beelden te bekijken.”

Bij monde van scheidsrechtersbaas Johan Verbist verduidelijkt het departement arbitrage van de Belgische Voetbalbond dat de samenwerking tussen de scheidsrechterskorpsen en de VAR nog meer verfijnd dient te worden. “Het departement arbitrage hoopt nu dat het einde van dit seizoen in een serene en sportieve sfeer zal worden voortgezet.”