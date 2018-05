Zomer is weer (even) voorbij: regenzone trekt over ons land

Het is donderdag een pak frisser dan de voorbije dagen, met temperaturen tussen 12 en 18 graden, bewolkte perioden en plaatselijk kans op wat lichte regen of een buitje. Vrijdag en zaterdag even wat beter, maar vanaf zondag trekt een regenzone over ons land en krijgen we maxima tot 15 graden in het centrum.

Donderdag is het eerst gedeeltelijk tot soms zwaarbewolkt, met plaatselijk regen of een buitje. In de loop van de namiddag krijgen we geleidelijk bredere opklaringen vanaf de kust, maar de kans op buien blijft wel. Het wordt gevoelig frisser dan de voorbije dagen, met maxima tot 14 à 15 graden in de Ardennen en aan zee, tot 18 graden elders in het land. Donderdagavond wordt het overal droog en klaart het op veel plaatsen op. Minima tussen 1 en 3 graden in de Ardennen, elders tussen 4 en 6 graden. In het oosten is er kans op lokale nevel of mist.

Vrijdag herpakt het weer zich even, met zonnige perioden en temperaturen tussen 16 en 19 graden. In de loop van de dag komen er wel wat stapelwolken opzetten, maar het blijft droog.

Ook zaterdag begint nog goed met opklaringen, maar overdag neemt de bewolking toe. Tegen de avond komt er een neerslagzone opzetten. Temperaturen tot 19 graden in Vlaanderen, 16 op de Ardense hoogten.

Zondag trekt een regenzone over het land bij temperaturen tot 15 graden in het centrum. Begin volgende week krijgen we wisselvallig weer met neerslag maar ook zon. De temperaturen stijgen dan terug een beetje.