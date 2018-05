Het steentje in de schoen van Trump: McCain verzet zich tegen nieuwe CIA-baas

John McCain is een vocale tegenstander van de Amerikaanse president Trump Foto: if

De Amerikaanse Senator John McCain roept zijn collega’s op om de nominatie van Gina Haspel als nieuwe baas van de CIA te verwerpen. Het Republikeinse zwaargewicht is zelf ooit gefolterd tijdens zijn militaire dienst in de Viëtnamoorlog, en pikt het niet dat met Haspel - iemand die ooit de leiding had over een Amerikaanse gevangenis in Thailand waar terreurverdachten werden gefolterd - aan het hoofd van de inlichtingendienst zou komen.

McCain heeft het vooral moeilijk met de uitspraken van Haspel woensdag tijdens haar hoorzitting in de Senaat. Ze verklaarde dat ze zich zou houden aan het verbod op folteren, maar weigerde om foltering immoreel te noemen.

Gina Haspel Foto: Photo News

“Ik geloof dat Gina Haspel een patriot is, die van ons land houdt en haar professionele leven heeft toegewijd aan het verdedigen ervan”, schreef McCain woensdagavond in een statement. “Maar haar rol in de folterpraktijken door Amerikanen is verontrustend. Haar weigering om foltering te erkennen als immoreel, spreekt tegen haar.”

De 81-jarige McCain heeft een hersentumor en is te ziek om zelf mee te stemmen, maar roept zijn collega’s wel op de nominatie van Haspel te verwerpen. “Ik denk dat de Senaat zijn plicht moet doen en deze nominatie moet verwerpen”, schrijft hij.

De stemming vindt in principe volgende week plaats. Ze wordt nipt, want de Republikeinen hebben slechts een meerderheid van 51 op 100 zitjes.

Haspel geniet de volle steun van president Donald Trump, die haar heeft voorgedragen als CIA-baas nadat hij Mike Pompeo minister van Buitenlandse Zaken maakte. De president laat wel vaker blijken dat hij niet gekant is tegen ondervragingstechnieken als waterboarding, iets wat door zijn voorganger Barack Obama werd verboden.