Twee Amerikaanse tieners komen om bij nieuw dodelijk ongeval met Tesla

In maart was er nog een zwaar ongeval met een Tesla X in Californië, waarbij de automatische pilootfunctie wel ingeschakeld was Foto: AP

Bij een ongeval met een Tesla in de Amerikaanse staat Florida zijn dinsdagavond plaatselijke tijd twee tieners om het leven gekomen. Het gaat om het zoveelste dodelijk ongeval met een Tesla, al is niet zeker of de automatische piloot er hier ook voor iets tussen zat. De Amerikaanse transportwaakhond NTSB is een onderzoek gestart.

De twee tieners maakten dinsdagavond een ritje met een Tesla S. De wagen botste tegen een betonnen muur en vloog in brand. De bestuurder en zijn passagier, twee jongens van 18 jaar, kwamen om het leven. Een derde tiener, die achteraan zat, werd uit de wagen geslingerd en raakte gewond.

De National Transportation Safety Board is intussen een onderzoek gestart naar het ongeval. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de batterij van de wagen in brand vloog, waarna de wagen aan hoge snelheid tegen de muur botste. Aanwijzingen dat de automatische piloot er voor iets tussen zat, zijn er voorlopig niet, zegt de toezichthouder.

De laatste weken en maanden zijn er verschillende zware verkeersongevallen gebeurd met Tesla’s. In maart was er nog een zwaar ongeval met een Tesla X in Californië, waarbij de automatische pilootfunctie wel ingeschakeld was. Volgens Tesla had het dodelijke slachtoffer wel waarschuwingen gekregen dat hij richting middenberm reed, maar nam hij geen maatregelen. De transportwaakhond was toen erg misnoegd omdat het bedrijf zelf met informatie kwam die niet geverifieerd was, en haalde Tesla van het onderzoek.

Er lopen nog twee andere NSTB-onderzoeken naar Tesla-ongevallen in Californië.