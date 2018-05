Eerste ontmoeting tussen Chinese premier en Japanse keizer in bijna acht jaar

De Chinese premier Li Keqiang en de Japanse keizer Akihito hebben elkaar donderdag ontmoet op het keizerlijk paleis in Tokio. Li kwam dinsdag aan voor een vierdaags bezoek aan Japan. Hij is de eerste Chinese premier in bijna acht jaar tijd die op bezoek gaat bij de Japanse keizer.

Beide leiders bevestigden dat ze verder willen werken aan de banden tussen China en Japan. “Ik hoop dat de vriendschap en de goede wil tussen beide landen sterker zal worden”, verklaarde Akihito na afloop.

Li reisde dinsdag af naar Japan, naar aanleiding van de veertigste verjaardag van het vriendschapsverdrag met China. “Ik hoop dat mijn bezoek zal bijdragen aan de stabiele ontwikkeling van de relatie tussen onze landen”, zei Li. Akihito, al sinds 1989 keizer op de troon, was de eerste Japanse keizer ooit die China bezocht. Dat dateert al van 1992.

Li woonde in Japan woensdag ook nog een trilaterale top bij met de Japanse premier Shinzo Abe en de Zuid-Koreaanse president Moon Jae In in het kader van de nakende Zuid-Koreaans-Amerikaanse top mét de Noord-Koreaanse leider Kim Jong Un. Japan, Zuid-Korea en China kwamen er overeen om samen te werken voor de denuclearisering van Pyongyang.