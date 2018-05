Brugse tifo’s blijven bestaan: Blue Army wordt opgevolgd door The Blues of FC Bruges

De Brugse tifo’s blijven bestaan. Nadat sfeervereniging Blue Army een tijd terug aankondigde dat het in september ophoudt te bestaan, werd achter de schermen gewerkt aan een opvolger. Die wordt vandaag, exact veertig jaar na de historische Europacup I-finale tegen Liverpool, voorgesteld. Haar naam? The Blues of F.C. Bruges.

De nieuwe sfeervereniging wacht niet op het einde van Blue Army en start haar bestaan officieel vanaf vandaag. Een stevige knipoog naar 10 mei 1978 toen Club Brugge in Wembley de finale van Europacup I mocht betwisten tegen Liverpool. De wedstrijd ging verloren – het werd 1-0 – maar blijft tot op heden bekend staan als de enige keer dat een Belgische club het schopte tot de eindstrijd van Europa’s meest prestigieuze voetbalbeker. “Na het verlies tegen Anderlecht verkeert het blauw-zwarte supporterslegioen in diepe rouw”, klinkt de nieuwbakken vereniging in een persbericht. “We beseffen dus dat dit nieuws niet onder ideale omstandigheden naar buiten komt, maar 10 mei is nu eenmaal een absolute mijlpaal in onze geschiedenis die de basis vormde voor het huidige supporterslegioen van Club.”

De nieuwe groepering wil vooral de erfenis van Blue Army behouden. Hoewel het bestuur van The Blues grotendeels nieuw is – alleen gewezen BA-voorzitter Birger Vandendriessche zetelt nog in het bestuur waar ook Robin Cloet en Stefanie Staelens lid van zijn – zullen ze proberen om de gekende sfeeracties in het Jan Breydelstadion te blijven organiseren. “We vinden het belangrijk dat er een onafhankelijke vereniging met een positieve visie zoals Blue Army die was”, zegt de sfeervereniging. “The Blues staan dan ook voor een Engelse sfeer die moet komen vanuit het buikgevoel van de fans tijdens de match.”

Naast sfeeracties wil de kersverse vereniging ook een supportersmagazine uitbrengen. “We zijn een collectief van vrijwilligers, maar we hebben een gezonde ambitie. De erfenis van Blue Army is zwaar en het vergt geduld om hen zomaar op te volgen. De sleutel van succes ligt in de handen van de fans. Als we minstens tweeduizend fans kunnen overtuigen om lid te worden, dan hoeven we ons geen financiële zorgen te maken.”