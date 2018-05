Wie waarschuwt de Avengers? Het pak van Iron Man is gestolen!

De Amerikaanse politie is een zoektocht gestart naar het pak van superheld Iron Man. Meer specifief het pak dat acteur Robert Downey Jr. droeg voor de allereerste Iron Man-film uit 2008, en dat ongeveer 274.000 euro waard is. Het pak verdween ergens tussen februari en eind april uit een warenhuis in Los Angeles.

Eén troost voor Tony Stark en de andere Avengers: Iron Man kreeg sinds de eerste film in het Marvel-universum al meermaals een update. Het originele pak lag al jaren in de opslagplaats van een bedrijf gespecialiseerd in filmrekwisieten.

Volgens de politie van Los Angeles werd een onderzoek opgestart nadat werknemers van het bedrijf het dinsdag “toevallig nog eens wilden bekijken”, maar het pak niet terugvonden. Het werd voor het laatst gezien in februari.