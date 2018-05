Minstens twintig doden bij breuk van dam in Kenia

Bij een breuk van een stuwdam in Kenia zijn minstens twintig mensen om het leven gekomen. Dat meldt de lokale politie donderdag. De woningen van de slachtoffers werden weggespoeld door het wassende water nadat de dam op zo’n 150 kilometer van de hoofdstad Nairobi het begaf.

De dam van Solai, nabij het dorpje Nakuru, brak woensdagavond omstreeks 21.00 uur. “De balans loopt op tot twintig doden”, zo verklaarde politiechef Gideon Kibunja, die de reddingsoperaties coördineert.

Volgens Kibunja bezweek de dam onder de hevige neerslag die de regio de voorbije weken teistert. Het wassende water sleurde de huizen mee op een moment dat de inwoners aan het slapen waren. Naast de dodelijke slachtoffers zijn ook minstens 36 mensen overgebracht naar ziekenhuizen.

Sinds de start van het regenseizoen in maart zijn in Kenia al ongeveer 150 mensen omgekomen in het noodweer. De voorbije drie regenseizoenen viel er niet veel neerslag, maar in het lopende seizoen wordt een groot deel van Kenia en het oosten van Afrika geteisterd door hevige stortregens.