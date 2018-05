Deense kunstenaar Per Kirkeby overleden

De Deense schilder en beeldhouwer Per Kirkeby is woensdagnamiddag overleden op 79-jarige leeftijd. Dat bevestigde zijn familie aan de krant Politiken. Hij geldt als de belangrijkste Deense hedendaagse kunstenaar. Zijn werken waren onder meer te zien het Londense Tate Modern, het Museum of Modern Art (MoMA) in New York en het Centre Pompidou in Parijs.