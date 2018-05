Twee vermoedelijke terreurcellen opgerold in Italië

De Italiaanse autoriteiten hebben donderdag twee vermoedelijke islamitische terreurcellen opgerold. Dat kondigden ze donderdag aan. De groeperingen zouden geld hebben witgewassen om terreurbewegingen in Syrië te financieren.

De Italiaanse politie heeft veertien mensen aangehouden in de zaak. Een twintigtal huiszoekingen is nog aan de gang, in Brescia (Noord-Italië) en Cagliari (Sardinië), melden politie en gerecht in een persbericht.

De eerste terreurcel in het noorden van Italië bestond uit tien Syriërs. Zij worden beschuldigd van “internationale criminele samenzwering” en hielden zich bezig met “ongepaste betalingen” in onder meer Zweden, Italië, Hongarije en Turkije. Twee van hen worden ook beschuldigd van het financieren van terrorisme.

In Sardinië ging het om vier “militanten van Syrische en Marokkaanse nationaliteit”. Zij zouden deel hebben uitgemaakt van een steungroepering van Jabhat al Nusra, een voormalige tak van Al-Qaïda in Syrië. Ook zij worden beschuldigd van het financieren van terrorisme.

Italië heeft de laatste maanden al verschillende terreurcellen van dit type opgerold. Het gaat telkens om logistieke groepen, die zich bezighouden met het rekruteren voor of het financieren van islamitische groeperingen in het Midden-Oosten.