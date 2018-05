Op heterdaad betrapt: afpersers eisen bijna 500.000 euro van voetballer die partner bedriegt met escorte

Opschudding in Engeland. Een Engelse voetballer werd het slachtoffer van afpersing, voor een bedrag van 500.000 pond, net geen half miljoen euro. Hij werd op hotel betrapt door twee inbrekers terwijl hij zijn partner bedroog met een escorte. De dieven eisten geld en dreigden ermee zijn vriendin in te lichten. De voetballers wist te ontsnappen en de politie in te lichten.

De naam van de voetballers is tot dusver een goedbewaard geheim gebleven, maar het verhaal zorgt wel voor heel wat opschudding in Engeland. De man in kwestie was met zijn ploeg op hotel voor een uitmatch, maar had een afspraakje geregeld met een escorte. Volgens The Sun had de speler aan de vrouw laten weten dat hij een sleutel zou laten klaarleggen aan de receptie, zodat ze zichzelf kon binnenlaten in de kamer.

Truc met de sleutelkaart

Maar uiteindelijk klopte ze toch gewoon aan en liet de voetballer haar binnen, waarna de kleren snel uitgingen en de twee aan hun vrijpartij begonnen. Ondertussen pikten twee andere personen de sleutelkaart op die aan de receptie klaar lag. Even later stormden ze de hotelkamer binnen, waar ze de speler op heterdaad betrapten. Ze eisten geld en dreigden zijn bedrog openbaar te maken. Als bij wonder wist de voetballer te ontsnappen door een raam en lichtte hij de politie in. Hij liet wel zijn gsm, autosleutels en andere persoonlijke zaken achter op de kamer.

The Sun claimt dat de sportman in kwestie ondertussen zijn partner heeft ingelicht over de feiten. Hij is vastberaden om de chantage aan te vechten en de wet zijn werk te laten doen. Volgens de geruchten zijn er al een man en een vrouw opgepakt in het onderzoek, maar de politie wil voorlopig geen commentaar geven.