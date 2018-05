Trump onthaalt Amerikaanse gevangenen uit Noord-Korea: “Dit is een bijzondere nacht!”

Een vliegtuig met drie Amerikaanse gevangenen die vrijgelaten werden door Noord-Korea zijn donderdagochtend geland op een militaire basis nabij Washington. Ondanks het vroege uur werden de drie mannen opgewacht door president Donald Trump en first lady Melania, vicepresident Mike Pence en minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo, die eerder deze week de vrijlating van de drie gevangenen had kunnen regelen tijdens een bezoek aan Pyongyang.

Trump en zijn echtgenote stapten op de militaire basis van Andrews op het vliegtuig dat de drie mannen terug naar de Verenigde Staten had gebracht. Even voordien was ook het vliegtuig met Pompeo vanuit Noord-Korea aangekomen op de luchthaven. “Dit is een bijzondere nacht voor deze drie geweldige mensen. Gefeliciteerd met jullie thuiskomst”, zo sprak Trump.

Foto: EPA-EFE

Trump had de vrijlating van de drie Amerikanen woensdag als een “gebaar van goede wil” begroet. De geste van Pyongyang kadert in de spectaculaire dooi van de relaties tussen Washington en Pyongyang. Het hoogtepunt moet binnenkort volgen, wanneer Trump en de Noord-Koreaanse leider elkaar in levende lijve zullen ontmoeten. Trump zei woensdag dat tijdstip en plaats binnen enkele dagen bekendgemaakt zullen worden. “Ik denk echt dat hij zijn land in de echte wereld wil brengen”, blikte de Amerikaanse president vooruit.

Twee van de drie vrijgelaten gevangenen, Kim Hak-Song en Kim Sang-Duk, werkten op een universiteit in Pyongyang en werden in 2017 gearresteerd op verdenking van “vijandelijke daden” tegen de regering. De derde, Kim Dong-Chul, is een zakenman en pastoor die in april 2016 was veroordeeld tot tien jaar dwangarbeid omwille van spionage.