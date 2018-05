Zijn dochter stierf nadat hulpdiensten haar weigerden te helpen. Nu schreeuwt hij zijn woede uit: “Ik eis gerechtigheid!”

De vader van de jonge Française die eind 2017 om het leven kwam nadat ze vergeefs naar de hulpdiensten had gebeld, heeft in de Franse media zijn woede en onbegrip uitgeschreeuwd.

“Ik eis dat justitie zijn werk doet. Voor de nagedachtenis van mijn dochter.” Dat zegt de vader van Naomi Musenga bij het Franse BFM. “Ik vraag me nu steeds af: ‘Als mijn dochter anders behandeld was geweest, was er dan geen grotere kans geweest dat ze het overleefd had?’ Een medische dienst die een noodoproep ontvangt, moet die volgens mij toch geruststellen en helpen. Maar men heeft haar uitgelachen, opgehangen, en alleen gelaten: iemand die smeekt en zegt dat ze aan het sterven is. Ik ben geschokeerd. Dat was mijn dochter.”

Het telefoongesprek tussen Naomi Musenga en de noodcentrale Video: YouTube

De 22-jarige Naomi Musenga belde op 29 december 2017 met hevige buikpijnen naar het noodnummer Samu in het Oost-Franse Straatsburg. Ze sprak over “overal hevige pijn” en zei dat ze “ging sterven”. De telefoniste wilde haar echter niet helpen, en zei dat ze maar naar haar dokter moest gaan. Uit een opname blijkt ook dat Naomi uitgelachen werd.

Na dat gesprek belde Naomi naar SOS Médecin, een ambulante medische spoeddienst. Die waren wel meteen overtuigd van de ernst van de situatie, en lieten de vrouw meteen overbrengen naar een ziekenhuis. Bij aankomst was ze echter al bewusteloos. De spoedarts legde haar nog onder de scanner, maar alle hulp kwam te laat. Volgens het autopsierapport vielen alle inwendige organen de één na de andere uit.

De betrokken telefoniste is in afwachting van een onderzoek geschorst.