Originele tekeningen van 17de-eeuwse Brusselaar onder de hamer

Brussel - Het Brusselse veilinghuis Arenberg Auctions veilt eind deze maand 86 originele pentekeningen van Richard Van Orley, een zeventiende eeuwse schilder en telg uit een beroemd Brussels kunstenaarsgeslacht. De werken worden geschat op 45.000 tot 60.000 euro.

Van Orley (1663-1732) was in de zeventiende eeuw één van de belangrijkste kunstenaars in onze regio. Hij was bij leven al internationaal bekend en liet een vijfhonderdtal tekeningen, zeventig etsen en een dertigtal miniaturen na.

De 86 pentekeningen van zijn hand belanden via een privéverzamelaar bij Arenberg Auctions. De schetsen waren bedoeld om een Franse roman over Telemachus, een figuur uit de Griekse mythologie, te illustreren. De pentekeningen bleven enkele honderden jaren onder de radar en het grote publiek kreeg ze pas in 1958 te zien, tijdens een tentoonstelling in Brussel.

Volgens Arenberg Auctions zijn de tekeningen bijzonder goed bewaard. “Ze komen zo goed als rechtstreeks van de tekentafel.” Volgens veilingexpert Hendri Godts gaat het om “Belgisch erfgoed”. “We durven bijna te hopen dat de tekeningen in ons land blijven en naar een museum of instelling gaan, zodat ze niet verspreid geraken.”

De veiling vindt plaats op 25 en 26 mei. Experten schatten de waarde van de schetsen tussen de 45.000 en 60.000 euro.