“Topdokter onthoofdt baby’tje bij verknoeide bevalling”

Een bevalling in het Schotse Dundee is in 2014 vreselijk fout gelopen: de dokter in kwestie trok zo hard dat het kind in de baarmoeder onthoofd werd. Dat bleek op een zitting over de zaak voor een tribunaal.

Een 30-jarige vrouw wilde in 2014 bevallen van haar eerste kind in het Ninewells-ziekenhuis in het Schotse Dundee, bij de gerenommeerde dr. Vaishnavy Laxman (41). Die had haar verzekerd dat ze een keizersnede zou uitvoeren als de baby in stuitligging zou liggen.

Desondanks probeerde Laxman de geboorte natuurlijk te laten verlopen. De moeder getuigde op de zitting: “Ik kreeg niets tegen de pijn. Maar de dokters riepen dat ik moest duwen: ze staken hun handen in mij, ze duwden op mijn maag, ze trokken aan mij.”

Laxman trok daarbij hard aan de benen van het kind. Daarbij kwamen de benen, torso en armen van het kindje los van het hoofd, dat achterbleef in de baarmoeder. Om die reden moest de moeder alsnog een keizersnede ondergaan: om het hoofd van haar nu dode kind te laten verwijderen. Dat hoofdje werd vervolgens op het lichaam van het kind genaaid, zodat de moeder het kon vastnemen en afscheid kon nemen.

Emoties lopen hoog op

Volgens de moeder verontschuldigde de dokter zich meteen na de mislukte bevalling voor het overlijden van haar kind. Aangezien ze toen nog niet wist wat er gebeurd was, vergaf ze de dokter dan ook met de woorden: “Het is goed, dit gebeurt.” Maar toen de dokter vertrok en stilaan duidelijk werd wat er gebeurd was, begon de moeder te schreeuwen en te huilen. Op de zitting kwam ze dan ook terug op haar eerder woorden: “Ik vergeef het je niet. Ik vergeef het je niet”, benadrukte ze tegen de dokter, die de ogen op de grond gericht hield.

Om het allemaal nog wat erger te maken, durfde een advocaat van het ziekenhuis in zijn betoog te melden dat “de dokter de benen, torso en armen van het kind met succes ter wereld bracht.” Tot woede van de moeder: “Mijn kind is niet doodgeboren: hij is onthoofd.”