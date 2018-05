Jarenlange familievete ligt aan basis van schietincident Brussel-Zuid

De man die woensdagavond zware paniek veroorzaakte in het treinstation Brussel-Zuid toen hij op één van de perrons een schot naar de grond loste, is nog altijd voortvluchtig. Uit getuigenverklaringen blijkt dat een jarenlange familievete aan de oorsprong zou liggen van het incident.

“Verschillende personen werden gisterenavond verhoord als getuige” zegt Brussels parketwoordvoerster Ine Van Wymersch. “Onder meer uit deze verklaringen blijkt dat een vete tussen twee families, die al jaren teruggaat, aan de basis zou liggen van het schietincident.”

Het incident vond kort na 17 uur plaats, toen in het station een luide knal te horen was. Grote groepen mensen begonnen daarop in paniek het station te verlaten, begeleid door mensen van Securail en de politie. Ook militairen en ziekenwagens kwamen ter plaatse.

Een eerste onderzoek leek uit te wijzen dat iemand een voetzoeker had laten ontploffen, maar op bewakingsbeelden in het station was te zien hoe een persoon in de centrale hal van het station, beneden aan de trappen naar perron 9 en 10, een schot loste, gericht op de grond. Die verdachte verliet nadien het station.

Nog niet gearresteerd

Bij het incident raakte uiteindelijk niemand gewond, maar het zorgde wel voor heel wat chaos en een massale ontplooiing van politietroepen. Het wapen waarmee de man vuurde, is ondertussen teruggevonden op zijn vluchtroute.

De veiligheidsdiensten weten ook om wie het gaat, al is de man nog steeds voortvluchtig. “Hij wordt actief opgespoord”, klinkt het bij het Brusselse parket, dat een onderzoeksrechter heeft gevorderd voor feiten van bedreiging met gebaren of zinnebeelden en verboden wapenbezit.