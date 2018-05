Iraakse soldaten en politiemannen naar de stembus

Bijna één miljoen soldaten en politiemannen in Irak mogen donderdag hun stem uitbrengen voor de parlementsverkiezingen. Het gaat om de eerste stembusgang sinds Irak vorig jaar de overwinning op Islamitische Staat uitriep.

Meer dan 943.000 soldaten en politiemannen mogen donderdag reeds stemmen. In het buitenland kunnen Iraakse kiezers aan de verkiezingen deelnemen in diplomatieke posten in 21 landen. De gewone Irakezen gaan op zaterdag naar de stemlokalen.

Bijna 7.000 kandidaten proberen één van de 329 zetels in het parlement te bemachtigen. Dat parlement zal later een nieuwe president en premier verkiezen.

De verkiezingen vinden ook plaats in regio’s die nog grotendeels in puin liggen na de militaire campagne tegen IS, die het land voerde met de steun van een door de Verenigde Staten geleide coalitie. In december riep Irak de overwinning uit en claimde het de herovering van alle grondgebied dat sinds 2014 in handen van de islamistische terreurbeweging was gevallen.