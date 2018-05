Zo verliep de spannende titelstrijd tot dusver: Club Brugge zag voorsprong smelten als sneeuw voor de zon

Club Brugge leek halfweg Play-off 1 op weg naar de titel. Maar een magere 2 op 9 zorgde ervoor dat Anderlecht én Standard weer volop in titelrace zijn. De voorsprong van Club Brugge bedroeg na vijf speeldagen nog zeven punten op Anderlecht. Na de nederlaag tegen paars-wit afgelopen zondag is dat nog maar twee punten.

De evolutie van de stand:

Standard verwierf pas op de slotspeeldag van de reguliere competitie, maar is dé ploeg van Play-off 1. Het pakte 16 op 21 en ontpopte zich vanuit het niets tot titelkandidaat. Donderdag kan het zijn rol van uitdager kracht bijzetten door te winnen van Anderlecht. Mits een zege springt het naar de tweede plaats.

Die is in de eindronde altijd in handen geweest van Anderlecht. Even leek Gent paars-wit te bedreigen voor de tweede stek, maar de Buffalo’s kenden een sterke terugval. Club Brugge stond altijd afgetekend aan de leiding, maar heeft na drie matchen zonder zege dringend nood aan een deugddoende winst.

Afstand in punten van Club

Zes punten moest Anderlecht goedmaken in het begin van Play-off 1 op Club Brugge. Het is te zeggen, eigenlijk zeven. Beide clubs kregen een half punt extra bij het ingaan van de Play-offs, maar Club stond natuurlijk hoger geklasseerd. Ondertussen is dat verschil meer dan gehalveerd.

Standard doet zowaar nog beter. Met 22 punten aan het begin van de Play-offs leek het al uitgeschakeld te zijn voor de titel, met een achterstand van 12 stuks op Club. Maar de Rouches maakten er al acht goed.

Punten behaald in Play-off 1

Standard is best ploeg van de play-offs met een straffe 16 op 21. Afgelopen weekend gaf het Genk nog een 5-0 pandoering, eerder klopte het Anderlecht in eigen huis en pakte het in extremis een 4-4 gelijkspel in Brugge.

Blauw-zwart is aan een zwakke Play-off 1 bezig. Het begon met een zege, maar sprokkelde tot dusver acht punten. Anderlecht doet met 12 punten iets beter. Charleroi en Gent zijn met zeven de kneusjes van de groep, Genk pakte er negen en doet zo beter dan Club.