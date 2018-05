Ben Weyts duwt provincieraadslijst Halle-Vilvoorde

Halle - Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts en nieuwkomer Darya Safai duwen in oktober de N-VA-provincieraadslijst in het district Halle-Vilvoorde, provincie Vlaams-Brabant. Dat maakt het kabinet-Weyts donderdag bekend. Beiden willen zich “voluit inzetten voor verandering in de provincie Vlaams-Brabant” klinkt het.

De N-VA kreeg bij de provincieraadsverkiezingen in 2012 25,8 procent van de stemmen in Vlaams-Brabant en werd daarmee de grootste, maar kwam niet in het provinciebestuur. “Misschien werd de grootste partij buiten de coalitie gehouden omdat N-VA garant staat voor verandering”, meent minister Weyts. N-VA pleit ervoor de provincies volledig af te schaffen. “Ik wil onze kandidaten voluit ondersteunen om het provinciale niveau te beperken zodat de belastingbetaler goedkoper af is”, verwoordt Weyts het.

Voor Daria Safai worden de verkiezingen van oktober haar politieke vuurdoop. “Ik steun de provinciale lijst voluit, want N-VA moet op alle niveaus sterk staan om de verandering door te voeren”, zegt de Belgisch-Iraanse vrouwenrechtenactiviste.

De provincie Vlaams-Brabant bestaat uit twee kiesdistricten: Halle-Vilvoorde en Leuven. N-VA maakte eerder al bekend dat de provincieraadslijst in het district Leuven geduwd wordt door staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken.