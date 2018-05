Voormalig Antwerp-speler houdt het na meer dan honderd interlands voor bekeken bij Ierland

John O’Shea neemt op 2 juni in de oefeninterland tegen de Verenigde Staten afscheid van de Ierse nationale ploeg, zo maakte de bikkelharde voormalige verdediger van Antwerp bekend.

De 37-jarige speler van Sunderland komt al zeventien jaar uit voor The Boys in Green. Zijn eerste cap verzamelde hij in 2001 tegen Kroatië, momenteel staan er 117 op de teller. “Het is een fantastisch avontuur geweest, maar ik voel dat de tijd nu rijp is om een stap opzij te zetten en de kans te geven aan de volgende generatie.” Met Ierland nam hij onder meer twee keer deel aan het EK. Twee jaar geleden in Frankrijk kwam hij met zijn land uit tegen de Rode Duivels in de groepsfase. De aanvoerder zag zijn team toen met 3-0 onderuitgaan na twee doelpunten van Romelu Lukaku en eentje van Axel Witsel.

O’Shea in zijn korte Antwerp-periode. Foto: BELGA

O’Shea komt al sinds 2011 uit voor Sunderland, voordien speelde hij zijn hele carrière voor Manchester United. De Mancunians leenden hem in 2001 een half jaar uit aan Antwerp waar hij zich vrij snel in het eerste elftal kon integreren. (belga)