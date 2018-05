Zelfs New York Times vol lof voor nieuw Antwerps museum

Antwerpen - “Glitter en glamour in Antwerpen.” Dat is de titel van een artikel in de New York Times over de opening van het gloednieuwe diamantmuseum in Antwerpen. De Amerikaanse krant heeft mooie woorden over ’t Stad en haar passie voor de diamant.

Afgelopen weekend trokken 5.000 bezoekers naar de feestelijke opening van DIVA, het nieuwe museum rond diamanten, juwelen en edelsmeedkunst in Antwerpen. Ook de New York Times was erbij. “Antwerpen is al sinds 1447 de hoofdstad van de diamanthandel”, schrijft de bekende Amerikaanse krant. “Het had dus ook nood aan wat extra aandacht om haar dominantie te etaleren, en ook om de toerisme nog een duwtje in de rug te geven.”

Het is de NYT ook niet ontgaan dat het museum op een ideale locatie ligt. “DIVA ligt pal in het historische centrum van de stad, op wandelafstand van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal, het imposante stadhuis en de Schelde.”

“Anders dan de meeste hedendaagse musea, voelt het interieur van DIVA intiem aan”, klinkt het. “Het lijkt meer alsof je het huis van een lichtjes excentrieke kunstverzamelaar bezoekt.”

Lees hier het volledige artikel in de New York Times.

