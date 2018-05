Tesla knalt tegen geparkeerde vrachtwagen in Berchem: man (30) zwaargewond

Berchem - Bij een spectaculaire crash op de Roderveldlaan in Berchem zijn in de nacht van woensdag op donderdag een zwaar- en een lichtgewonde gevallen.

Een Tesla met vermoedelijk drie inzittenden die richting Mortsel reed, knalde er omstreeks 2 uur aan hoge snelheid tegen een geparkeerde vrachtwagen aan de overkant van de weg. Een getuige maakte melding van het geluid van een klapband, maar het is niet duidelijk of die aan de oorzaak van de crash lag. Aan het traject van de wagen net voor de crash te zien, reed die volgens de lokale politie in ieder geval “niet op een normale manier”.

Toen de politie arriveerde, waren de twee gewonden al uit de wagen gekropen. Er stond nog een derde persoon bij, die ongedeerd was maar volgens de lichtgewonde wel achter het stuur had gezeten. Zelf verklaarde die 25-jarige man echter dat de zwaargewonde, een 30-jarige man, met de wagen had gereden. De zwaargewonde kon nog niet worden verhoord, maar legde wel al een positieve ademtest af en zijn rijbewijs was ingetrokken.

De precieze omstandigheden van het ongeval worden nog verder onderzocht. Het labo en een verkeersdeskundige kwamen ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen.

De rijbaan was een hele tijd afgesloten.

Foto: BFM

Foto: BFM

Foto: BFM