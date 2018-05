Frightened Rabbit-frontman Scott Hutchison vermist

Scott Hutchison, frontman van de Schotse indieband Frightened Rabbit, wordt vermist. De 36-jarige zanger is in de nacht van dinsdag op woensdag voor het laatst gezien, sindsdien ontbreekt elk spoor.

Volgens zijn broer en bandlid Grant Hutchison is de zanger in “labiele toestand” en is de groep “ongelooflijk bezorgd.”

Scott Hutchison verdween in de nacht van dinsdag op woensdag. De zanger werd voor het laatst gezien in een hotel in South Queensferry, bij Edinburgh. Dinsdag schreef hij nog een verontrustend bericht op Twitter: “Ik ben weg nu. Bedankt.” De politie zoekt donderdag verder naar de man.

I’m away now. Thanks. — Scott Hutchison (@owljohn) 8 mei 2018

De broers-Hutchison startten Frightened Rabbit op in 2003. De band bracht al vijf studioalbums uit en is bekend van singles als ‘The Woodpile’, ‘Get Out’ en ‘Swim until you can’t see land’.