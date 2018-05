Overname Union bijna rond: Britse miljardair wordt binnenkort nieuwe eigenaar

Wat Lierse niet gelukt is, lijkt reeksgenoot Union wel rond te krijgen. De traditieclub zal weldra een nieuwe eigenaar krijgen, enkel de laatste details moeten nog afgehandeld worden. De Britse miljardair en goktycoon Tony Bloom zal met zijn bedrijf Starlizard de club overnemen van de Duitser Jurgen Baatzsch. Die zou wel CEO blijven van de club en de dagelijkse werking voor zijn rekening nemen. Baatzsch wilde de club verkopen omdat hij zelf te veel kosten moest dragen.

Bloom wil het budget verhogen en zo snel mogelijk naar de Jupiler Pro League. De Brusselse traditieclub draaide dit seizoen het kleinste budget van 1B en moest de play-downs afhaspelen. De Brit liet zijn oog vallen op Union om het een traditieclub is met een goeie achterban. Ook het stadion van Union is weer in orde.

Bloom is in de Premier League ook al eigenaar van Brighton & Hove Albion, de club van ex-Bruggelingen Mat Ryan en José Izquierdo. De Brit vergaarde zijn fortuin met pokeren en wedden op sportwedstrijden. Zijn geld stak hij vervolgens in Starlizard, gespecialiseerd in het adviseren van gokkers en gokbedrijven over sportweddenschappen.