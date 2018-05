Kevin Mirallas pronkt met nieuwe schoenen, maar zal ze niet snel kunnen uittesten

Kevin Mirallas (30) pronkte donderdag met een nieuw paar schoenen van het merk New Balance op zijn Instagram-account. Toch zullen die schoenen lange tijd niet op het veld te zien zijn. Mirallas kende een teleurstellend seizoen en mocht de laatste twee wedstrijden niet meer in actie komen van zijn club Olympiakos Piraeus. Het is lang niet zeker of Mirallas mee mag met de Rode Duivels naar Rusland en of Everton, de club die Mirallas uitleende, met hem verder wil.

Mirallas zit op een zijspoor bij zijn club Olympiakos Piraeus. De Griekse recordkampioen is niet tevreden over de Rode Duivel, die dit seizoen uitgeleend werd door Everton. Olympiakos kende een voor zijn doen zwak seizoen en werd slechts derde achter kampioen AEK Athene en PAOK Saloniki. Het missen van de Champions League betekent ook dat er geen budget is om Mirallas definitief in te lijven. Ook bij moederclub Everton kon Mirallas de afgelopen seizoenen geen potten breken.

Mirallas werd in januari nog als held onthaald in Griekenland. Die status is hij nu kwijt, maar de 59-voudige Rode Duivel laat het hoofd niet hangen en was alvast laaiend enthousiast over zijn nieuwe schoenen.

